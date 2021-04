Capello: “La Super Lega era un’idea di Berlusconi. Florentino Perez non ama ammettere gli errori” (Di martedì 27 aprile 2021) Fabio Capello dagli studi di Sky ha parlato del progetto SuperLega e di Florentino Perez poco prima della gara tra Real Madrid e Chelsea. Queste le parole dell’ex allenatore: “Florentino è una figura carismatica, non vuole fare mai vedere che ha sbagliato o che ha perso. Non ama ammettere gli errori. Anche quando acquistava calciatori. Questa volta l’errore c’è stato ed è stato anche grave, a livello di comunicazione. Lui però è un boss e pensa di salvare quel progetto che aveva in mente insieme ad Agnelli. Quando ero al Real, che aveva problemi finanziari, lo salvò la Comunità di Madrid, acquistando un terreno che era già di proprietà della Comunità. Stavolta non so come potranno salvarsi. La SuperLega era stata ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) Fabiodagli studi di Sky ha parlato del progettoe dipoco prima della gara tra Real Madrid e Chelsea. Queste le parole dell’ex allenatore: “è una figura carismatica, non vuole fare mai vedere che ha sbagliato o che ha perso. Non amagli. Anche quando acquistava calciatori. Questa volta l’errore c’è stato ed è stato anche grave, a livello di comunicazione. Lui però è un boss e pensa di salvare quel progetto che aveva in mente insieme ad Agnelli. Quando ero al Real, che aveva problemi finanziari, lo salvò la Comunità di Madrid, acquistando un terreno che era già di proprietà della Comunità. Stavolta non so come potranno salvarsi. Laera stata ...

