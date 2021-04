Cannabis, assolto Walter De Benedetto (Di martedì 27 aprile 2021) AGI Il tribunale di Arezzo ha assolto Walter De Benedetto. I magistrati erano chiamati a decidere sull'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sostanza che De Benedetto coltivava nella serra vicino a casa per scopi terapeutici. L'uomo, 49 anni, dall'età di 16 anni ha scoperto di essere affetto da una severa forma di artrite reumatoide. Una patologia che gli ha provocato serie conseguenze e che lo costringe in un letto nella sua abitazione a Ripa di Olmo, alle porte di Arezzo. Per sopportare i dolori lancinanti che questa malattia provoca, Walter ha iniziato dal 2011 ad utilizzare la Cannabis a scopo terapeutico. “Mi ha consentito di eliminare il cerotto alla morfina” - ci ha detto Walter in uno dei nostri incontri. Nel suo piano ... Leggi su agi (Di martedì 27 aprile 2021) AGI Il tribunale di Arezzo haDe. I magistrati erano chiamati a decidere sull'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sostanza che Decoltivava nella serra vicino a casa per scopi terapeutici. L'uomo, 49 anni, dall'età di 16 anni ha scoperto di essere affetto da una severa forma di artrite reumatoide. Una patologia che gli ha provocato serie conseguenze e che lo costringe in un letto nella sua abitazione a Ripa di Olmo, alle porte di Arezzo. Per sopportare i dolori lancinanti che questa malattia provoca,ha iniziato dal 2011 ad utilizzare laa scopo terapeutico. “Mi ha consentito di eliminare il cerotto alla morfina” - ci ha dettoin uno dei nostri incontri. Nel suo piano ...

