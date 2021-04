Boxe | tragedia ai Mondiali Youth | Rashed Al-Swaisat morto dopo un ko Aveva 19 anni

(Di martedì 27 aprile 2021) Il giovane pugileAl-è purtroppoa causa delle conseguenze dovute a un ko subìto durante i11 giorni di coma, il giordano è purtroppo deceduto a Kielce (Polonia). Il 19enne era finito al tappeto durante il terzo round del match contro l’estone Anton Vinogradov, valido per il primo turno della categoria dei pesi mediomassimi (81 kg tra i dilettanti). Il confronto, andato in scena lo scorso 16 aprile, venne prontamente interrotto. Alperse conoscenza e venne subito soccorso dai sanitari, successivamente è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa, ma purtroppo non ha mai ripreso conoscenza. L’Aiba lo ha salutato con un comunicato: “È nei nostri cuori e nelle nostre preghiere. Il nostro pensiero va ...

Advertising

Eurosport_IT : Aveva solo 19 anni... ?? Dopo 11 giorni di coma è morto il pugile giordano Rashed Al-Swaisat: fatale un colpo da ko… - MilenaLazzaroni : RT @Eurosport_IT: Aveva solo 19 anni... ?? Dopo 11 giorni di coma è morto il pugile giordano Rashed Al-Swaisat: fatale un colpo da ko subìt… - sportal_it : Tragedia nella boxe: morto un giovane pugile dopo un ko - Mills_______ : RT @Eurosport_IT: Aveva solo 19 anni... ?? Dopo 11 giorni di coma è morto il pugile giordano Rashed Al-Swaisat: fatale un colpo da ko subìt… - LaskaJuventus : RT @Eurosport_IT: Aveva solo 19 anni... ?? Dopo 11 giorni di coma è morto il pugile giordano Rashed Al-Swaisat: fatale un colpo da ko subìt… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe tragedia

La Gazzetta dello Sport

ai Mondiali Youth di Kielce, in Polonia: dopo 11 giorni di coma è morto il pugile giordano Rashed Al - Swaisat, 19 anni, per le conseguenze di un k.o. subìto in un match della categoria dei ...E con Martini visse praticamente in diretta ladi Ballerini nel rally del 2010. Quella corsa disperata, uno appoggiato all'altro, condividendo pure le lacrime: perché "Ballero" era come un ...Il giovane pugile Rashed Al-Swaisat è purtroppo morto a causa delle conseguenze dovute a un ko subìto durante i Mondiali Youth. Dopo 11 giorni di coma, il giordano è purtroppo deceduto a Kielce ...Tragedia nella boxe: il pugile giordano Rashed Al-Swaisat, 19 anni, è morto per le conseguenze di un ko subito in un match della categoria mediomassimi svolto durante i Mondiali Youth di Kielce, in Po ...