Bonucci Juventus, sarà addio? Spunta l'idea di scambi col Barcellona (Di martedì 27 aprile 2021) Bonucci Juventus – I rapporti tra il Barcellona e la Juventus negli ultimi anni si sono fortificati. Prima lo scambio Arthur-Pjanic ( che al momento non ha giovato a nessuno dei due club), poi l'affare Suarez sfumato sul più bello per motivi meramente burocratici. E infine la vicenda Superlega, che ha visto i bianconeri e i catalani "remare dalla stessa parte". Un sodalizio, dunque, che si è cementato con gli anni e che potrebbe trovare anche in questa sessione estiva di calciomercato un nuovo scambio. Bonucci Juventus, possibile scambio Secondo quanto rivelato dall'edizione odierna di Tuttosport, i due club potrebbero nuovamente sedersi al tavolo delle trattative, imbastendo un super scambio: si parla, in questo caso, ...

