Basket femminile: Ragusa comanda, Sottana decide. Schio vince gara-1 di semifinale scudetto (Di martedì 27 aprile 2021) Potrebbe essere la serata di Ragusa, invece lo diventa di Schio. Due liberi di Giorgia Sottana nel finale di gara-1 al PalaMinardi decidono la sfida che apre la semifinale scudetto a favore del Famila, che tornerà fra tre giorni tra le mura amiche del PalaRomare per sfruttare il primo match point a propria disposizione. 19 i punti di Sandrine Gruda, 16 quelli di Kim Mestdagh, 11 quelli di Sottana, 8 con 10 rimbalzi quelli di Jillian Harmon per le vincitrici, mentre per le sconfitte ce ne sono 17 di Awak Kuier, 16 di Nicole Romeo e 10 di Isabelle Harrison. Molto equilibrate le prime fasi, con nessuna delle due squadre che riesce realmente a prendere il largo, l'una trascinata da Romeo e l'altra che si regge sulla solita presenza sotto canestro di Gruda, ma anche ...

