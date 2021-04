Autostrada A1: tratto Inisa Reggello-Firenze sud chiuso per due notti (verso Bologna) (Di martedì 27 aprile 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ampliamento della terza corsia, previsti in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze/Bologna, nei seguenti giorni e orari: -dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 30 aprile; -dalle 22:00 di sabato 1 alle 7:00 di domenica 2 maggio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 aprile 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ampliamento della terza corsia, previsti in orario notturno, saràilcompreso tra Incisasud,, nei seguenti giorni e orari: -dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 30 aprile; -dalle 22:00 di sabato 1 alle 7:00 di domenica 2 maggio L'articolo proviene daPost.

