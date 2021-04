Assessore Lega: “Fedez con lo smalto? Mio figlio lo spedirei fuori casa”. E il rapper la zittisce (Di martedì 27 aprile 2021) ?Se dovessi vedere mio figlio con lo smalto, a parte che penserei subito ad un cambio di persona, ma subito dopo lo spedirei fuori di casa”. L’Assessore della Lega al Commercio del comune di Macerata, Laura Laviano, ha commentato un articolo condiviso su Facebook che parla della nuova linea di smalti creata da Fedez. Le parole della leghista hanno causato forti polemiche, così il rapper e marito di Chiara Ferragni ha deciso di rispondere all’assessora attraverso le storie di Instagram: “Mi spiace per il figlio” dice Fedez. Per poi lanciare un sondaggio in cui chiede ironicamente ai suoi 12,2 milioni di follower: “Facciamo un gioco? Indovina il partito?”. Fedez ha poi pubblicato la ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021) ?Se dovessi vedere miocon lo, a parte che penserei subito ad un cambio di persona, ma subito dopo lodi”. L’dellaal Commercio del comune di Macerata, Laura Laviano, ha commentato un articolo condiviso su Facebook che parla della nuova linea di smalti creata da. Le parole della leghista hanno causato forti polemiche, così ile marito di Chiara Ferragni ha deciso di rispondere all’assessora attraverso le storie di Instagram: “Mi spiace per il” dice. Per poi lanciare un sondaggio in cui chiede ironicamente ai suoi 12,2 milioni di follower: “Facciamo un gioco? Indovina il partito?”.ha poi pubblicato la ...

HuffPostItalia : Assessore Lega: 'Fedez con lo smalto? Mio figlio lo spedirei fuori casa'. Il rapper replica - borghi_claudio : Di certo nessuno sta guardando il Consiglio Comunale di Como e vi capisco ma ok che sono di parte però il livello d… - CarriaggioM : RT @Resistiamo3: Iv a Palermo vuole allargare la maggioranza consiliare alla Lega. Enrico Cavallari, ex Pdl, assessore con Alemanno, consi… - infoitcultura : Assessore Lega: 'Fedez con lo smalto? Mio figlio lo spedirei fuori casa'. Il rapper replica - Umbria_N_Web : “Entrata in esercizio della diga sul Chiascio a Valfabbrica” - interrogazione di Pastorelli (lega), assessore Morro… -