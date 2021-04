Andrea e Natalia | lei finisce dal dottore | “Troppo sesso”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 27 aprile 2021) Rivelazione hot della ex corteggiatrice di Uomini e Donne, apparsa con un vistoso cerotto per i dolori muscolari.ammette di sentirsi “incriccata” dopo un weekend di passione alle terme con il suo “Croccantino”Zelletta: “Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due giorni”. Sembra davvero che, anche dopo sei mesi di lontananza a causa del Grande Fratello Vip, continui a gonfie vele il legame traZelletta eParagoni. Anzi, dopo la lunga "astinenza" la passione è più forte che mai, stando a quanto ha raccontato la ex corteggiatrice di Uomini e Donne che si è presentata dolorante e incerottata su Instagram Stories dopo un weekend d'amore alle Terme. Senza remore,ha infatti regalato una rivelazione decisamente hot e piccante ai suoi fan. La rivelazione ...