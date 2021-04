Alpitour | Burgio “Massimo impegno per la sostenibilità”

(Di martedì 27 aprile 2021) “Abbiamo ottenuto dall’Istituto tedesco di qualità e finanza la Green Card come migliore azienda nel settore del turismo nell’attenzione e protezione dell’ambiente”. Lo dice all’Italpress Gabriele, presidente e amministratore delegato di. “Siamo su spiagge e luoghi idilliaci che proteggiamo nel miglior modo possibile”, ha aggiunto. mc/sat/mrv su Il Corriere della Città.

"Costa il 73% in meno all'ambiente " spiega all'Italpress il presidente e amministratore delegato diGabriele- , ovvero 3 tonnellate di plastica, 1 milione di flaconcini che saranno ...Gabriele, Presidente e Amministrato Delegato del Gruppocontinua: "Come Gruppo e realt leader turistica in Italia, sentiamo il dovere di trovare nuove strade che possano conciliare la ...ROMA (ITALPRESS) – VOIhotels, catena alberghiera del gruppo Alpitour e Allegrini, azienda specializzata nella produzione di amenities, avviano un progetto che prevede, a partire dall'estate 2021, una ...