A misura di mare: in viaggio per la sostenibilità

mare: qualità eccellente e buona in 98% aree balneabili FVG "Insieme ad Arpa abbiamo progettato questo ciclo di incontri per approfondire le varie tematiche ambientali che abbracciano il nostro Golfo; iniziamo con il tema importantissimo della balneazione a pochi giorni dall'apertura della stagione estiva. I dati raccolti pochi giorni fa dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente sono ottimi: la qualità dell'acqua del nostro mare, infatti, è stata classificata eccellente o buona nel 98 per cento delle aree balneabili del Friuli Venezia Giulia dove è stato effettuato il campionamento". Lo ha affermato l'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, durante la presentazione a Trieste, sul Molo Audace, dell'iniziativa "", una serie di incontri organizzata da Arpa e dalla Regione, in collaborazione con l'Autorità di sistema portuale del ...

