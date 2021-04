18enne muore durante una lezione a distanza: il terribile sospetto (Di martedì 27 aprile 2021) La tragedia a Bassano del Grappa, uno studente muore durante la lezione in Dad. Gli inquirenti hanno già un’ipotesi più accreditata. Dad – studente (Google immagini)All’arrivo dei soccorsi, non c’era praticamente più nulla da fare. Uno studente di appena 18 anni, iscritto all’ultimo anno di un Istituto Tecnico Industriale della provincia vicentina, giaceva già privo di vita in terra nella cucina della sua abitazione. A fare la terribile scoperta il padre, sgomento, disperato e incredulo. L’uomo ha cercato invano di rianimare il figlio, ma non è servito. Al sopraggiungere del 118, che ha condotto il giovane in ospedale, ha dovuto necessariamente arrendersi alla dichiarazione ufficiale del decesso. Il ragazzo aveva preso parte alle lezioni a distanza in Dad, a cui sono costretti ancora ... Leggi su chenews (Di martedì 27 aprile 2021) La tragedia a Bassano del Grappa, uno studentelain Dad. Gli inquirenti hanno già un’ipotesi più accreditata. Dad – studente (Google immagini)All’arrivo dei soccorsi, non c’era praticamente più nulla da fare. Uno studente di appena 18 anni, iscritto all’ultimo anno di un Istituto Tecnico Industriale della provincia vicentina, giaceva già privo di vita in terra nella cucina della sua abitazione. A fare lascoperta il padre, sgomento, disperato e incredulo. L’uomo ha cercato invano di rianimare il figlio, ma non è servito. Al sopraggiungere del 118, che ha condotto il giovane in ospedale, ha dovuto necessariamente arrendersi alla dichiarazione ufficiale del decesso. Il ragazzo aveva preso parte alle lezioni ain Dad, a cui sono costretti ancora ...

