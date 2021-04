15enne precipita dal secondo piano della scuola | è grave

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 aprile 2021) Un ragazzo di 15 anni èto daldell’istituto Sant’Ambrogio a Milano. Ora è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. L’Adn Kronos scrive che la vicenda è accaduta attorno alle 15 di oggi, in via Copernico 9/A. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile su segnalazione pervenuta al 112. Per cause in corso di accertamento, il giovane si sarebbe lanciato daldell’istituto scolastico. Sul posto, sono giunti anche i carabinieri del nucleo investigativo ecompagnia Milano Duomo.quanto scrive l’Ansa citando i carabinieri, lo studente si sarebbe lanciato volontariamente dall’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio in via Copernico, anche se al momento l’ipotesi non può essere confermata con ...