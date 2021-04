Yuh-Jung Youn conquista l’Oscar (e il cuore di Brad Pitt) (Di lunedì 26 aprile 2021) L’edizione numero 93 degli Oscar non ha regalato particolari emozioni, ma premi meritati e soprattutto ha inaugurato il ritorno del cinema in presenza (addio Zoom), dopo l’esperimento per niente riuscito degli ultimi Golden Globe da remoto. Menzione d’onore per la «miglior coppia» di questa cerimonia dalla Union Station di Los Angeles va a Yuh-Jung Youn e Brad Pitt. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 aprile 2021) L’edizione numero 93 degli Oscar non ha regalato particolari emozioni, ma premi meritati e soprattutto ha inaugurato il ritorno del cinema in presenza (addio Zoom), dopo l’esperimento per niente riuscito degli ultimi Golden Globe da remoto. Menzione d’onore per la «miglior coppia» di questa cerimonia dalla Union Station di Los Angeles va a Yuh-Jung Youn e Brad Pitt.

