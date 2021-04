Wilma Goich a Domenica Live racconta la morte improvvisa della figlia

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ail dolore per la perditanata dal matrimonio con Edoardo Vianello, Susanna, a un anno di distanza dalla tragedia: «Le hanno diagnosticato un tumore, è successo tutto in un mese. Una persona sorridente, canterina, piena di vita».prosegue il suo drammatico racconto: «A un certo punto

Advertising

FQMagazineit : Domenica Live, Wilma Goich racconta a Barbara D’Urso la morte della figlia: “Sembrava sciatica, era un tumore” - nico_lai93 : RT @domenicalive: 'Questo dolore non si metabolizza' A #DomenicaLive, Wilma Goich racconta il dolore immenso lasciato dalla scomparsa della… - nico_lai93 : RT @domenicalive: Wilma Goich che porta i fazzoletti perché sa che questa d'Urso-intervista sarà molto emozionante ?? #DomenicaLive https:/… - 24Trends_Italia : 1. Benevento-Udinese - 200mille+ 2. Matthew McConaughey - 100mille+ 3. Atalanta-Bologna - 100mille+ 4. Amici elimin… - rosa_tedesco13 : RT @Ifederik1: Bellissimo momento... @carmelitadurso grazie per questa bellissima intervista..Un abbraccio alla grande Wilma Goich ???? #dom… -

Ultime Notizie dalla rete : Wilma Goich

Ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live , nella puntata del 25 aprile,ha ricalcato i lineamenti dell'immenso e insuperabile dolore per la perdita della figlia, Susanna Vianello , affermata speaker radiofonica nata dal suo amore con Edoardo Vianello scomparsa ...In questa circostanza la popolare conduttrice ha intervistato tanti vip, tra i quali Akash Kumar, Daniela Martani e. Ovviamente ampio spazio è stato dedicato anche all'informazione. Poco ...Ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, nella puntata del 25 aprile, Wilma Goich ha ricalcato i lineamenti dell’immenso e insuperabile dolore per la perdita della figlia, Susanna Vianello, affermata ...Ospite dalla D'Urso, Wilma ha ricordata l'amata figlia, morta a causa di una malattiaIeri, 25 aprile, a Domenica Live, il salotto televisivo della D'Urso, Wilma Goich è intervenuta per ricordare Susan ...