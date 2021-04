Wall Street cauta con Fed e conti Big Tech (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Prosegue in moderato rialzo la borsa di Wall Street, con l’attenzione degli investitori focalizzata sulle trimestrali, ma anche sulla Federal Reserve che tornerà a riunirsi in settimana e sui dati macro che vedono la pubblicazione giovedì del PIL USA del primo trimestre. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 34.012 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.187 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,37%); sulla parità l’S&P 100 (+0,12%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+0,88%), finanziario (+0,64%) e materiali (+0,59%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo per l’ufficio (-1,11%) e utilities (-0,61%). Tra le migliori Blue Chip del ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – Prosegue in moderato rialzo la borsa di, con l’attenzione degli investitori focalizzata sulle trimestrali, ma anche sulla Federal Reserve che tornerà a riunirsi in settimana e sui dati macro che vedono la pubblicazione giovedì del PIL USA del primo trimestre. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 34.012 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l’S&P-500, chenua la giornata a 4.187 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,37%); sulla parità l’S&P 100 (+0,12%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+0,88%), finanziario (+0,64%) e materiali (+0,59%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo per l’ufficio (-1,11%) e utilities (-0,61%). Tra le migliori Blue Chip del ...

