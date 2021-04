Vela per tutti, a Lignano la Regata dei 2 Golfi (Di lunedì 26 aprile 2021) Sea4All, il progetto dell’associazione lignanese Tiliaventum, ha visto la partecipazione dei team Regata per tutti a bordo di Càpita, il mezzo a Vela accessibile, all’edizione 2021 della Regata dei 2 Golfi, prima prova del circuito NARC, alternando i membri di equipaggio, una tre giorni fantastica con condizioni meteomarine ideali e il consueto campo di Regata lignanese adattissimo a queste prove tecniche “a bastone”.La partecipazione del team x tutti Sea4All in un evento non specificatamente paraolimpico, conferma ancora una volta la possibilità di vivere il mare veramente per tutti, peraltro raggiungendo il secondo posto di classe dopo 5 prove disputate accompagnate da sole e fresca brezza costiera. Il programma delle attività Sea4All prosegue ... Leggi su udine20 (Di lunedì 26 aprile 2021) Sea4All, il progetto dell’associazione lignanese Tiliaventum, ha visto la partecipazione dei teampera bordo di Càpita, il mezzo aaccessibile, all’edizione 2021 delladei 2, prima prova del circuito NARC, alternando i membri di equipaggio, una tre giorni fantastica con condizioni meteomarine ideali e il consueto campo dilignanese adattissimo a queste prove tecniche “a bastone”.La partecipazione del team xSea4All in un evento non specificatamente paraolimpico, conferma ancora una volta la possibilità di vivere il mare veramente per, peraltro raggiungendo il secondo posto di classe dopo 5 prove disputate accompagnate da sole e fresca brezza costiera. Il programma delle attività Sea4All prosegue ...

