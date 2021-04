Una contratta Pallamano Crotone perde in casa di Serra Fasano per 28-26 (Di lunedì 26 aprile 2021) perde la Pallamano Crotone in casa di Serra Fasano: commento e tabellino della sfida Una sconfitta figlia degli errori. Non bellissima, anzi contratta la Pallamano Crotone che non riesce ad imporre il proprio gioco al cospetto di un Serra Fasano sembrato più pimpante. Hanno più gamba i padroni di casa e lo mostrano in entrambi le fasi di gioco. La difesa è ottima, aggressiva fino ai limiti del regolamento, i giocatori pugliesi non si tirano mai indietro e non hanno paura dei due minuti. Di contro appare troppo alta per la mobilità e velocità dei giocatori pugliesi la difesa Crotonese che non mostra l’aggressività dei giorni migliori. Nonostante tutto la ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021)laindi: commento e tabellino della sfida Una sconfitta figlia degli errori. Non bellissima, anzilache non riesce ad imporre il proprio gioco al cospetto di unsembrato più pimpante. Hanno più gamba i padroni die lo mostrano in entrambi le fasi di gioco. La difesa è ottima, aggressiva fino ai limiti del regolamento, i giocatori pugliesi non si tirano mai indietro e non hanno paura dei due minuti. Di contro appare troppo alta per la mobilità e velocità dei giocatori pugliesi la difesase che non mostra l’aggressività dei giorni migliori. Nonostante tutto la ...

