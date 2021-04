Torino, tegola Verdi: l’esterno salterà il Parma (Di lunedì 26 aprile 2021) Simone Verdi è stato ammonito nella gara tra Torino e Napoli: l’esterno granata salterà il delicato match contro il Parma Simone Verdi è stato ammonito nella gara tra Torino e Napoli. l’esterno granata salterà il delicato match contro il Parma. Una brutta notizia per il tecnico Davide Nicola, che dovrà riadattare i propri giocatori in un finale di stagione che si preannuncia incandescente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Simoneè stato ammonito nella gara trae Napoli:granatail delicato match contro ilSimoneè stato ammonito nella gara trae Napoli.granatail delicato match contro il. Una brutta notizia per il tecnico Davide Nicola, che dovrà riadattare i propri giocatori in un finale di stagione che si preannuncia incandescente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CuoreIschitano : Tegola Napoli, #Fabian rischia di non giocare contro il Torino per una lombalgia, pronto #Bakayoko! - infoitsport : CorSport - Tegola Napoli, Fabian rischia di non giocare contro il Torino per una lombalgia: scelto già l'eventuale… - infoitsport : Tegola Fabian, rischia di non giocare contro il Torino: già scelto il sostituto - SiamoPartenopei : Tegola Fabian, rischia di non giocare contro il Torino: già scelto il sostituto - SiamoPartenopei : CorSport - Tegola Napoli, Fabian rischia di non giocare contro il Torino per una lombalgia: scelto già l'eventuale… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino tegola Giornata difficile per i pendolari: sciopero delle Ferrovie indetto da Orsa, i convogli garantiti Una nuova tegola per i pendolari che per motivi di studio e di lavoro si sostano tra il Ponente e ... Pochi giorni fa due giovani di 20 e 24 anni, il primo residente in provincia di Torino ed il secondo ...

Bologna, tegola per Mihajlovic: stagione finita per Nicolas Dominguez Stagione finita per lui Come riportano le pagine del Corriere dello Sport, il centrocampista del Bologna Nicolas Dominguez uscito malconcio dalla sfida di mercoledì contro il Torino, ha effettuato i ...

Manolas out contro il Torino: tegola in difesa per il Napoli Calcio News 24 Torino-Napoli col dubbio Fabian: in caso di forfait è pronto Bakayoko La corsa Champions diventa sempre più emozionante: il Napoli ha la possibilità di agganciare la Juve, fermata sul pari ieri a Firenze, se riuscisse oggi a battere il Torino. Giornata importante perché ...

Verso Torino-Napoli, Osimhen titolare. Fabian Ruiz a serio rischio forfait: c’è Bakayoko – RADIO MARTE Fabian Ruiz più no che sì. Secondo quanto riportato dal noto collega, Fabian Ruiz non dovrebbe esserci almeno dal 1'. Il giornalista Pasquale Tina ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio ...

Una nuovaper i pendolari che per motivi di studio e di lavoro si sostano tra il Ponente e ... Pochi giorni fa due giovani di 20 e 24 anni, il primo residente in provincia died il secondo ...Stagione finita per lui Come riportano le pagine del Corriere dello Sport, il centrocampista del Bologna Nicolas Dominguez uscito malconcio dalla sfida di mercoledì contro il, ha effettuato i ...La corsa Champions diventa sempre più emozionante: il Napoli ha la possibilità di agganciare la Juve, fermata sul pari ieri a Firenze, se riuscisse oggi a battere il Torino. Giornata importante perché ...Fabian Ruiz più no che sì. Secondo quanto riportato dal noto collega, Fabian Ruiz non dovrebbe esserci almeno dal 1'. Il giornalista Pasquale Tina ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio ...