Scontro | coinvolta un' auto per il trasporto sangue con la sirena accesa Due feriti in codice rosso all' ospedale

(Di lunedì 26 aprile 2021) ANCONA - Schianto all'incrocio tra via De Gasperi e via Marchetti. L'incidente è avvenuto poco fa tra una Fiat Punto che proveniva da via Marchetti (a bordo un 65enne) e un mezzo di soccorso condotto ...

ANCONA - Schianto all'incrocio tra via De Gasperi e via Marchetti. L'incidente è avvenuto poco fa tra una Fiat Punto che proveniva da via Marchetti (a bordo un 65enne) e un mezzo di soccorso condotto ...Il conducente di uno dei due veicoli è uscito dall'auto in maniera autonoma mentre le due persone a bordo della seconda autosono rimasti incastrati e sono stati estratti dai Vigili del ...