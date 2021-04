Scala | Armani nuovo socio sostenitore | Sento dovere morale di contribuire

(Di lunedì 26 aprile 2021) Milano - Il gruppodiventerà Fondatoredel Teatro alla, che nel 1997 si è costituito in Fondazione attiva nella diffusione dell'arte musicale in Italia e all'estero, ...

... colpito duramente in ogni suo aspetto': è con queste parole che Giorgiospiega perché il Gruppodiventerà Fondatore Sostenitore del Teatro alla. L'impegno, annunciato nel corso ...Il gruppodiventerà "Fondatore Sostenitore" del Teatro alla, che nel 1997 si è costituito in Fondazione attiva nella diffusione dell'arte musicale in Italia e all'estero, attraverso la ...La formalizzazione il prossimo 17 maggio con la cooptazione dello stilista da parte dell’assemblea della Fondazione scaligera, presieduta dal sindaco Sala ...Il Gruppo Armani diventerà Fondatore Sostenitore del Teatro alla Scala: "Un dovere morale per un patrimonio di Milano" ...