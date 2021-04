Sampdoria: rinnovo Quagliarella ad un passo. Dubbi solo su… (Di lunedì 26 aprile 2021) La Sampdoria prepara il rinnovo del suo giocatore più rappresentatativo, Fabio Quagliarella. Ecco le ultime In attesa del rinnovo di Claudio Ranieri, che dovrebbe arrivare in settimana, non ci dovrebbero essere problemi anche per quello di Fabio Quagliarella. Per la Sampdoria potrebbe essere la settimana decisiva in cui blindare i propri tasselli da cui partire per la prossima stagione. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Al capitano blucerchiato un altro anno, meritato, di contratto. Come riporta Il Secolo XIX i dettagli economici sono stati limati, l’ultimo punto da sistemare riguarderebbe il futuro post calcio giocato di Quagliarella. Lui vorrebbe delle garanzie anche da questo punto di vista, magari con un ruolo da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Laprepara ildel suo giocatore più rappresentatativo, Fabio. Ecco le ultime In attesa deldi Claudio Ranieri, che dovrebbe arrivare in settimana, non ci dovrebbero essere problemi anche per quello di Fabio. Per lapotrebbe essere la settimana decisiva in cui blindare i propri tasselli da cui partire per la prossima stagione. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Al capitano blucerchiato un altro anno, meritato, di contratto. Come riporta Il Secolo XIX i dettagli economici sono stati limati, l’ultimo punto da sistemare riguarderebbe il futuro post calcio giocato di. Lui vorrebbe delle garanzie anche da questo punto di vista, magari con un ruolo da ...

