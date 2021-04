Roma Termini, sanzionati gli ‘assistenti’ abusivi delle biglietterie automatiche (Di lunedì 26 aprile 2021) Le stazioni ferroviarie sono luoghi in cui centinaia di persone quotidianamente si muovono, dai pendolari ai viaggiatori i controlli in queste arterie di spostamento sono sempre più necessari. Il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Ferroviaria del Compartimento Lazio nell’ultima settimana vede 19.522 persone controllate, (di cui 1 arrestato e 16 indagati) e 477 pattuglie impegnate in stazione. Alcuni sono stati gli interventi più importanti della settimana, come il Rail Safe Day, svoltosi il 21 aprile. Operazione “Rail Safe Day” Il primo risale al 21 aprile, dove nell’ambito dell’azione di controllo straordinario disposta dal Servizio di Polizia Ferroviaria su scala nazionale, dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, si è svolta l’operazione “RAIL SAFE DAY, finalizzata a prevenire e contrastare comportamenti impropri ed anomali e l’indebita presenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Le stazioni ferroviarie sono luoghi in cui centinaia di persone quotidianamente si muovono, dai pendolari ai viaggiatori i controlli in queste arterie di spostamento sono sempre più necessari. Il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Ferroviaria del Compartimento Lazio nell’ultima settimana vede 19.522 persone controllate, (di cui 1 arrestato e 16 indagati) e 477 pattuglie impegnate in stazione. Alcuni sono stati gli interventi più importanti della settimana, come il Rail Safe Day, svoltosi il 21 aprile. Operazione “Rail Safe Day” Il primo risale al 21 aprile, dove nell’ambito dell’azione di controllo straordinario disposta dal Servizio di Polizia Ferroviaria su scala nazionale, dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, si è svolta l’operazione “RAIL SAFE DAY, finalizzata a prevenire e contrastare comportamenti impropri ed anomali e l’indebita presenza ...

