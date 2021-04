Roma | l' ultima sfida di Fonseca | una coppa e poi l' addio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma ultima

Agenzia ANSA

Il suo rapporto con laè finito ormai da tempo. Sarri e Allegri ? In pole per sostituirlo c'è Maurizio Sarri, che secondo la proprietà rappresenterebbe il giusto mix tra lavoro sul campo ed ...Nell'relazione della Banca d'Italia si sottolinea come uno degli elementi che ha danneggiato ... Gli obiettivi su cui puntare immediatamente sarebbero l'alta velocità e gli aeroporti die ...Il leader della Lega Matteo Salvini: "Già 60mila firme, il no viene dal basso". Il governatore del Veneto, Luca Zaia: "Le Regioni hanno chiesto il 23 non per dare un veto, ma per aiutare i ristoranti" ...Una fitta colonna di fumo nero si è alzata nella tarda mattinata nei pressi della struttura ospedaliera Cto in zona Ostiense a Roma ...