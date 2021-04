Recovery Plan, a Napoli i sindaci del Sud: ma rappresentano davvero il popolo meridionale? (Di lunedì 26 aprile 2021) di Biagio Maimone A Napoli nella giornata della Liberazione si sono radunati i sindaci del Recovery Sud i quali hanno protestato perché i soldi del Recovery Fund, destinati all’Italia, sono stati ripartiti dal Governo in modo sbagliato, in quanto sono stati trasferiti al Nord 60 miliardi, che sarebbero spettati al Sud. Niente da ridire circa il fatto che i sindaci, ossia coloro che rappresentano la vita politica del Sud Italia, si lamentino, ma è sempre e solo la politica a farlo, che, a quel che pare, poco o nulla rappresenta i bisogni del popolo del Sud, dimenticato, sfruttato, povero, che noi vogliamo difendere. C’è da chiedersi che fine faranno i soldi del Recovery, una volta arrivati, semmai dovessero arrivare. La politica locale si scontra con ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) di Biagio Maimone Anella giornata della Liberazione si sono radunati idelSud i quali hanno protestato perché i soldi delFund, destinati all’Italia, sono stati ripartiti dal Governo in modo sbagliato, in quanto sono stati trasferiti al Nord 60 miliardi, che sarebbero spettati al Sud. Niente da ridire circa il fatto che i, ossia coloro chela vita politica del Sud Italia, si lamentino, ma è sempre e solo la politica a farlo, che, a quel che pare, poco o nulla rappresenta i bisogni deldel Sud, dimenticato, sfruttato, povero, che noi vogliamo difendere. C’è da chiedersi che fine faranno i soldi del, una volta arrivati, semmai dovessero arrivare. La politica locale si scontra con ...

