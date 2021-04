Prezzi di grano, mais e soia ai massimi dal 2013. Timori per il costo dei beni alimentari di base e per l’inflazione (Di lunedì 26 aprile 2021) I Prezzi del grano sui mercati internazionali raggiungono il livello più alto degli ultimi 8 anni, superando i 7,4 dollari per bushel (unità di misura statunitense che equivale a circa 27 kg). Dallo scorso marzo le quotazioni sono salite di oltre il 30% e solo nella giornata di oggi i rincari sfiorano il 5%. Pressioni al rialzo sui Prezzi si registrano anche il mais (+ 4% nella giornata di oggi e, a sua volta sui massimi dal 2013) e la soia. A spingere le quotazioni sono la forte domanda proveniente dalla Cina a fronte di Timori per una carenza di offerta globale causata da condizioni avverse in Europa e Americhe. Secondo gli osservatori avrebbero un ruolo anche movimenti speculativi e qualcuno inizia a sospettare l’esistenza di una situazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Idelsui mercati internazionali raggiungono il livello più alto degli ultimi 8 anni, superando i 7,4 dollari per bushel (unità di misura statunitense che equivale a circa 27 kg). Dallo scorso marzo le quotazioni sono salite di oltre il 30% e solo nella giornata di oggi i rincari sfiorano il 5%. Pressioni al rialzo suisi registrano anche il(+ 4% nella giornata di oggi e, a sua volta suidal) e la. A spingere le quotazioni sono la forte domanda proveniente dalla Cina a fronte diper una carenza di offerta globale causata da condizioni avverse in Europa e Americhe. Secondo gli osservatori avrebbero un ruolo anche movimenti speculativi e qualcuno inizia a sospettare l’esistenza di una situazione di ...

