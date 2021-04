Preti ammazzati fede e libertà

Leggi su ecodibergamo

(Di lunedì 26 aprile 2021) Potrebbe essere solo una coincidenza. Ma le coincidenze a volte non sono casuali e dunque, come in questo caso, è giusto cercare di interpretarle. Cosa insegna Papa Francesco con quella frase pronunciata ieri nell’omelia della Messa nella basilica vaticana in cui ha ordinato nove nuovi sacerdoti nella domenica dedicata al Buon Pastore che in Italia è anche la festa della Liberazione? La frase indica il posto del sacerdote «a volte davanti al gregge, a volte in mezzo o dentro, ma sempre lì con il popolo di Dio». Così le parole del Papa aiutano a trarre dalla dimenticanza il tributo di sangue elevatissimo dei sacerdoti italiani e non solo alla lotta di liberazione e alla costruzione della democrazia in Europa.