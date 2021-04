(Di lunedì 26 aprile 2021)ieri sera a, intorno alle 20.30, all’altezza dell’incrocio tra Corso di Duca di Genova e via Franco Mezzadra. Due– due Citroen C3 – per cause ancora da accertare, si sono prima violentemente scontrate, poi una vettura ha preso. Sono quattro i, tutte donne trasportate all’Ospedale Grassi di, fortunatamente non in pericolo di vita: due sono in codice 2, una in codice 3 e l’altra in codice rosso dinamico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del X Gruppo Mare per tutti i rilievi del caso, i Carabinieri e i Vigili del. 1 di 3 ...

CorriereCitta : Paura a Ostia, scontro tra due auto, una prende fuoco: 4 feriti (FOTO)

