Oscar 2021 | le gag | i discorsi e le emozioni da ricordare

(Di lunedì 26 aprile 2021) Glinon si dimenticheranno facilmente. Non tanto per alcune vittorie annunciate, sicuramente per una statuetta consegnata così a sorpresa che mancava il suo destinatario, ma soprattutto per la forma anomala che ha avuto la 93°edizione dei premi dell’Academy. Sì, perché la cerimonia deglichiude la stagione dei grandi riconoscimenti allo spettacolo di un anno (s)travolto dalla pandemia, evento che ha condizionato tutti gli eventi e i regolamenti del mondo dell’intrattenimento e dell’arte (oltre, naturalmente, alla vita di tutti). La notte degli, tuttavia, è comunque stata più in presenza che “seduta in casa”, con un vero red carpet, con un vero palco, anche se tutto tranne che affollato. L’edizione ibrida, in presenza ma non troppo Naturalmente ...