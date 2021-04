Omicidio a Reggio Emilia | 58enne ucciso a martellate e ferita la moglie | arrestato il figlio Marco Eletti | scrittore di thriller

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 aprile 2021) San Martino in Rio (died ex concorrente de L’Ereditàè il 33ennequesta mattina, lunedì 26 aprile, dagli inquirenti a San Martino in Rio, una zona poco distante da, con l’accusa didel padre e del tentatodella madre. La donna si trova ora in ospedale in gravi condizioni. Il giovane non ha confessato il delitto e continua a proclamarsi innocente. Gli investigatori, però, non hanno creduto alla sua ricostruzione dei fatti. Il 33enne si trova in carcere, in attesa di un nuovo interrogatorio per la convalida del fermo....