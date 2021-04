Oggi si ricordano i 35 anni dal disastro nucleare di Chernobyl | quando una nube radioattiva contaminò i territori per centinaia di km

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 aprile 2021): viaggio nella “zona morta” tra Ucraina e Bielorussia guarda le foto Tutto è rimasto uguale, a Pripyat. I grigi palazzoni sovietici sono ancora in piedi, ci sono ancora le strade, i negozi, le abitazioni sono ancora arredate. Ci sono i tavoli apparecchiati di chi stava pranzando, o i giochi e le biciclette dei bambini nel parco giochi della città. Solo che non c’è più nessuna traccia di vita umana. Leggi anche ›30dopo: ancora non sappiamo quanto male ci ha fatto ...