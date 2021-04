Nuovo allenatore Roma | Sarri per il dopo Fonseca

(Di lunedì 26 aprile 2021), 26 aprile 2021 - Il destino di Paulopotrebbe essere già segnato: in caso di mancato accesso alla prossima Champions League il portoghese non verrà confermato sulla panchina dellae ...

Le richieste di Sarri L'arrivo delpotrebbe portare una rivoluzione completa rispetto a quelli che erano i piani ideati da Fonseca . Il modulo preferito di Sarri è il 4 - 3 - 3 e la ...... 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Bayern, c'è l'accordo: sarà Nagelsmann il" } ] ...Roma, 26 aprile 2021- Il destino di Paulo Fonseca potrebbe essere già segnato: in caso di mancato accesso alla prossima Champions League il portoghese non verrà confermato sulla panchina della Roma e ...Sembrava aver trovato la propria consacrazione Alessandro Florenzi una volta sbarcato al Paris Saint-Germain. Il terzino fino a quando sedeva Tuchel in L'esterno romano difficilmente sarà riscattato e ...