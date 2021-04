Nocera Inferiore, le rassicurazioni del sindaco sul rogo di Fosso Imperatore (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Nocera Inferiore (Sa) – Sarà un’indagine già in corso da parte dei tecnici Arpac a chiarire l’eventuale tossicità ed i provvedimenti da adottare in sinergia con l’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, dopo il vasto rogo che si è generato nel corso della notte appena trascorsa in un’azienda che produce granuli e bitume per asfalti dal riciclo di pneumatici. In un attimo l’incendio ha travolto il sito che si trova a Fosso Imperatore, nella zona industriale di Nocera Inferiore. Insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti sul posto anche i rappresentanti della polizia municipale di Nocera Inferiore che hanno attivato la richiesta di indagine all’agenzia regionale per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Sarà un’indagine già in corso da parte dei tecnici Arpac a chiarire l’eventuale tossicità ed i provvedimenti da adottare in sinergia con l’amministrazione comunale di, dopo il vastoche si è generato nel corso della notte appena trascorsa in un’azienda che produce granuli e bitume per asfalti dal riciclo di pneumatici. In un attimo l’incendio ha travolto il sito che si trova a, nella zona industriale di. Insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti sul posto anche i rappresentanti della polizia municipale diche hanno attivato la richiesta di indagine all’agenzia regionale per ...

