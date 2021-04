Natalia Paragoni svela un dettaglio intimo e imbarazzante su lei e Andrea Zelletta

Leggi su biccy

(Di martedì 27 aprile 2021)è stato casto per sei mesi al GF Vip e si sta sfogando tutto adesso. Ierihato di aver avuto uno strappo muscolare a causa della troppa attività “in camera da letto” con il suo Croccantino. “Ragazze si nota che è lunedì oggi?! Sono appena tornata e io sono ‘incriccata’. Questa parte qua non riesco a muoverla, riesco solo alzarla leggermente. Infatti sono andata in farmacia a prendermi dei cerotti caldi particolari. Io soffro un po’ di cifosi scoliosi e poi quando sono un po’ stressata mi fa malissimo la parte dietro cervicale e soprattutto anche le spalle. Infatti anche con Rosa quando facciamo gli allenamenti se notate evito sempre di fare la parte superiore perché ho sempre un po’ di dolore. Se vi devo proprio dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare ...