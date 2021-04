Live Torino-Napoli 0-2 | Palo interno su gran tiro di Zielinski!

Advertising

fanpage : #TorinoNapoli, segui con noi la diretta - MondoNapoli : LIVE - Torino-Napoli 0-2, ci provano Politano e Rrahmani, Osimhen e Meret salvano gli azzurri! -… - pingioriroberto : RT @SkySport: #TorinoNapoli: risultato e tabellino LIVE - MondoNapoli : LIVE - Torino-Napoli 0-2, dopo 30 minuti è dominio azzurro: altra grande occasione per Osimhen -… - infoitsport : (LIVE) Torino-Napoli 0-0, iniziata la gara -

Ultime Notizie dalla rete : Live Torino

Il video con gli highlights della partita è visibile da subito per gli abbonati Sky, tre ore dopo il fischio finale per tutti gli altri lettori- Napoli: 0 - 2.vedi anche Serie A: ...- NAPOLI 0 - 211' Bakayoko, 13' Osimhen(3 - 5 - 2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola NAPOLI (4 - 2 - 3 -...PRIMO TEMPO 39' OCCASIONE NAPOLI! Zielinski da fuori sul primo palo, lo colpisce sorprendendo un poco attento Sirigu. 38' Nulla di fatto, il Toro rischia di subire una ...33' Corner di Zielinski e Rrahmani manda di poco a lato. 31' Grande azione Napoli: Zielinski lancia Politano che sfiora il palo, la palla era stata ...