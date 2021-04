L' amico di Ciro Grillo conferma | Abbiamo fatto sesso tutti e 4 con la ragazza

giu_alessi : RT @neXtquotidiano: L’amico di #CiroGrillo a #NonelArena: “Lei ha bevuto la vodka per sfida, poi si è pentita” | VIDEO - neXtquotidiano : L’amico di #CiroGrillo a #NonelArena: “Lei ha bevuto la vodka per sfida, poi si è pentita” | VIDEO… - cmsmargot : RT @kiliancms: ? non ti vedo, troppa gang nel posto ciro e kiko baby, sai che è un colpo grosso, vestiamo alta moda, con diamanti addosso,… - dayflyer : RT @ilgiornale: Il racconto della giovane coinvolta: 'Costretta a bere vodka, sbattuta nel box doccia e violentata a turno'. Il timore di u… - franci0403 : RT @ilgiornale: Il racconto della giovane coinvolta: 'Costretta a bere vodka, sbattuta nel box doccia e violentata a turno'. Il timore di u… -

Ultime Notizie dalla rete : amico Ciro

A Non è L'Arena parla undiGrillo che racconta cosa, secondo la sua versione dei fatti, sia accaduto la notte tra il 15 e il 16 luglio del 2019 in quell'appartamento in un residence in Costa Smeralda. La versione ...... subito dopo, boccia il video in cui il fondatore del M5S, Beppe Grillo, ha difeso il figlio, accusato di stupro: "È una cosa sbagliata, e lo dico a una persona di cui sono". Un altro tema ...Il ragazzo racconta la sua versione a Non e l'arena: "Ma lei ha bevuto vodka da sola, per sfida". E bacchetta Beppe Grillo: "Quel video non andava fatto" ...Palermo, 26 apr. (Adnkronos) - "E' stata la ragazza a bere la vodka, per sfida. Non l'abbiamo costretta noi. E non c'è stata violenza sessuale, e nel video di vede". A parlare, intervistato a 'Non è l ...