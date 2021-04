Juventus, Ronaldo via o resta? Ecco le ipotesi del futuro di CR7 (Di lunedì 26 aprile 2021) Juventus – Alla Juventus stanno già programmando il futuro. E c’è da capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Non convocato contro l’Atalanta, a sEcco contro Genoa, Parma e Fiorentina. Non si può certo dire che il numero 7 stia vivendo il suo momento migliore in Italia. Tutt’altro. La sua faccia dopo il match pareggiato con i viola indicava grande scontentezza. E del resto uno come lui è abituato a far gol con regolarità e ad essere protagonista vincente con la sua squadra. Juventus, novità sul futuro di Ronaldo? Secondo quanto riporta “Tuttosport”, per capire il futuro di Cristiano Ronaldo bisognerà attendere la fine della stagione e vedere a che posto la Juventus riuscirà a ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 aprile 2021)– Allastanno già programmando il. E c’è da capire quale sarà ildi Cristiano. Non convocato contro l’Atalanta, a scontro Genoa, Parma e Fiorentina. Non si può certo dire che il numero 7 stia vivendo il suo momento migliore in Italia. Tutt’altro. La sua faccia dopo il match pareggiato con i viola indicava grande scontentezza. E del resto uno come lui è abituato a far gol con regolarità e ad essere protagonista vincente con la sua squadra., novità suldi? Secondo quanto riporta “Tuttosport”, per capire ildi Cristianobisognerà attendere la fine della stagione e vedere a che posto lariuscirà a ...

