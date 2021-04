Juve, Pirlo a rischio (Di lunedì 26 aprile 2021) Si infiamma la corsa Champions, Andrea Pirlo in bilico: la permanenza sulla panchina della Juve non è scontata. Dopo il pareggio in casa della Fiorentina, Andrea Pirlo non può dormire sonni tranquilli: il tecnico della Juve evidentemente è a rischio, in bilico. Al momento il rendimento della squadra e il posizionamento in classifica non rispettano le aspettative, e la sensazione è che la qualificazione in Champions League da sola potrebbe non valere la conferma. Serve la volontà, e non è scontato. Juve, Pirlo in bilico: si infiamma la corsa per la Champions League Con il pareggio in casa della Fiorentina la Juventus di Pirlo perde una buona occasione per dare uno strappo importante in questa volata per la Champions League. La ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 aprile 2021) Si infiamma la corsa Champions, Andreain bilico: la permanenza sulla panchina dellanon è scontata. Dopo il pareggio in casa della Fiorentina, Andreanon può dormire sonni tranquilli: il tecnico dellaevidentemente è a, in bilico. Al momento il rendimento della squadra e il posizionamento in classifica non rispettano le aspettative, e la sensazione è che la qualificazione in Champions League da sola potrebbe non valere la conferma. Serve la volontà, e non è scontato.in bilico: si infiamma la corsa per la Champions League Con il pareggio in casa della Fiorentina lantus diperde una buona occasione per dare uno strappo importante in questa volata per la Champions League. La ...

