Judo | qualificazioni Olimpiadi Tokyo 2021 | i ranking aggiornati Alice Bellandi e Nicholas Mungai sul filo

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il percorso di qualificazione olimpica adelè ormai agli sgoccioli, con due soli eventi del World Tour (a cui si aggiungono i Campionati Africani) ancora in calendario prima della deadline del 28 giugno in cui verranno pubblicate le graduatorie definitive degli atleti qualificati per la rassegna a cinque cerchi. Restano comunque da assegnare un massimo di 3000 punti tra il Grand Slam di Kazan (5-7 maggio) ed il Mondiale di Budapest (6-13 giugno), un bottino potenzialmente decisivo in alcune categorie per strappare il pass. In casa Italia Manuel Lombardo (66 kg) e Odette Giuffrida (52 kg) erano certi da oltre un anno e mezzo di volare in Giappone, ma adesso è arrivata anche la sentenza definitiva dell’aritmetica. Entrambi saranno teste di serie al sorteggio del torneo olimpico, con le ultime gare che stabiliranno la ...