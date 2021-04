India | Karnataka in lockdown | fabbriche aprono per ossigeno

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il, lo Statono in cui la pandemia corre più veloce, entra inda domani per quindici giorni. Il governatore Yediyurappa ha annunciato oggi che tutti gli spostamenti saranno ...

Ilè comunque solo il terzo Stato più colpito, dopo il Maharashtra e l'Uttar Pradesh, ed ... L'ha conosciuto ieri più di 353 mila nuova infezioni in 24 ore, un ennesimo record ......, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh e Jharkhand. Un numero impressionante - osserva il sito - se si pensa che l'conta in tutto poco più di 30mila sacerdoti, tra diocesani e religiosi.Il Karnataka, lo Stato indiano in cui la pandemia corre più veloce, entra in lockdown da domani per quindici giorni. (ANSA) ...L'India continua a registrare un altissimo numero di nuovi casi di coronavirus: 352.991 secondo il bollettino di oggi del ministero ...