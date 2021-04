Il ritorno in aula degli studenti delle superiori non è dappertutto uguale (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Tutti di nuovo in classe, o quasi. Nel giorno in cui l'Italia si tinge prevalentemente di 'giallo', anche i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado tornano in presenza. Da oggi dovrebbero essere almeno 7,6 milioni gli alunni presenti in aula, l'89,5% del totale, anche se non mancano le incertezze legate anche agli spazi e alla capienza delle aule nei singoli istituti: il numero di alunni in presenza, comunque, per tutti gli ordini di scuola dovrebbe essere compreso in una 'forchetta' tra 7,6 e 8,5 milioni, secondo le ultime stime elaborate da Tuttoscuola. Per l'ultimo mese dell'anno scolastico, le norme del decreto Draghi prevedono un rientro articolato in percentuali diverse: nelle Regioni gialle e arancioni gli studenti delle superiori possono tornare nelle loro aule ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - Tutti di nuovo in classe, o quasi. Nel giorno in cui l'Italia si tinge prevalentemente di 'giallo', anche i ragazziscuole secondarie di secondo grado tornano in presenza. Da oggi dovrebbero essere almeno 7,6 milioni gli alunni presenti in, l'89,5% del totale, anche se non mancano le incertezze legate anche agli spazi e alla capienzaaule nei singoli istituti: il numero di alunni in presenza, comunque, per tutti gli ordini di scuola dovrebbe essere compreso in una 'forchetta' tra 7,6 e 8,5 milioni, secondo le ultime stime elaborate da Tuttoscuola. Per l'ultimo mese dell'anno scolastico, le norme del decreto Draghi prevedono un rientro articolato in percentuali diverse: nelle Regioni gialle e arancioni glipossono tornare nelle loro aule ...

