Highlights e gol Torino-Napoli 0-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la trentatreesima giornata di. All’Olimpico – Grandei padroni di casa subiscono uno stop pesante in chiave salvezza. Successo importante da parte degli azzurri che nel primo tempo dominano segnando con Bakayoko e Osimhen. In alto le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

TORINO - NAPOLI 0 - 2 11' Bakayoko, 13' Osimhen TORINO (3 - 5 - 2): Sirigu; Izzo, Nkoulou (57' Buongiorno), Bremer; Singo (72' Zaza), Rincon, Mandragora, Verdi (57' Linetty), Ansaldi (85' Baselli);...Akragas calcio torna a vincere: Nissa battuta 1 - 0. Villa al 47 del primo tempo sigla la rete che vale il successo. Mercoledì è in programma il primo turno infrasettimanale. L'Akragas sarà ospite del ...Il video con gli highlights e i gol di Torino-Napoli 0-2, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2020/2021. All'Olimpico – Grande Torino i padroni di casa subiscono uno stop pesante in ...