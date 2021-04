“Harry e Meghan via dalla famiglia”: il piano di Carlo e la vendetta dei duchi (Di martedì 27 aprile 2021) News Il Principe del Galles vuole rivoluzionare la Royal Family. I primi a farne le spese saranno Harry e la moglie Pubblicato su 26 Aprile 2021 Si avvicina la resa dei conti nella Royal Family. A guidarla è il Principe Carlo, che dopo la morte di Filippo avrà più spazio di manovra ed ha in mente di sforbiciare spese e costi. I primi a subire la nuova politica dovrebbero essere i due ‘ribelli’ Harry e Meghan Markle. “Rimarranno membri senior di casa Windsor solo Carlo, Camilla William, Kate e i principini di Cambridge”, ha spiegato la biografa Angela Levin. La scrittrice ha assicurato che la casa dei Windsor in futuro “abbandonerà i duchi di Sussex” al loro destino. L’obiettivo è quello di dire ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) News Il Principe del Galles vuole rivoluzionare la Royal Family. I primi a farne le spese sarannoe la moglie Pubblicato su 26 Aprile 2021 Si avvicina la resa dei conti nella Royal Family. A guidarla è il Principe, che dopo la morte di Filippo avrà più spazio di manovra ed ha in mente di sforbiciare spese e costi. I primi a subire la nuova politica dovrebbero essere i due ‘ribelli’Markle. “Rimarranno membri senior di casa Windsor solo, Camilla William, Kate e i principini di Cambridge”, ha spiegato la biografa Angela Levin. La scrittrice ha assicurato che la casa dei Windsor in futuro “abbandonerà idi Sussex” al loro destino. L’obiettivo è quello di dire ...

