Glenn Close agli Oscar 2021 ha perso per l’ottava volta ma ha vinto per ironia col suo twerking (video) (Di lunedì 26 aprile 2021) Glenn Close agli Oscar 2021 ha mancato la statuetta per l’ottava volta in carriera, ma ha decisamente vinto per ironia: nominata per un premio come migliore attrice non protagonista per il suo film Elegia Americana, diretto da Ron Howard, non ha vinto la statuetta, stabilendo il record negativo di otto candidature senza vittorie, ma ha portato a casa il miglior fuori programma della cerimonia. Sui social la performance improvvisata di Glenn Close agli Oscar 2021 le ha regalato l’incoronazione di regina dei premi anche senza bottino. Coinvolta in un gioco sulle colonne sonore dei film da Oscar, la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 aprile 2021)ha mancato la statuetta perin carriera, ma ha decisamenteper: nominata per un premio come migliore attrice non protagonista per il suo film Elegia Americana, diretto da Ron Howard, non hala statuetta, stabilendo il record negativo di otto candidature senza vittorie, ma ha portato a casa il miglior fuori programma della cerimonia. Sui social la performance improvvisata dile ha regalato l’incoronazione di regina dei premi anche senza bottino. Coinin un gioco sulle colonne sonore dei film da, la ...

Advertising

NetflixIT : Un po’ di highlights dagli #Oscars di ieri: ?? Miglior fotografia e scenografia a MANK ?? Un POLPO ha vinto l'Oscar… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: L'ironia di #GlennClose agli #Oscars2021, che perde per l'ottava volta ma vince col suo #twerking in Da Butt. (video) #Os… - OptiMagazine : L'ironia di #GlennClose agli #Oscars2021, che perde per l'ottava volta ma vince col suo #twerking in Da Butt. (vide… - GabrieleCrudele : Glenn Close sì che è autorizzata a urlare PIENA. - lonelywxh : RT @yleniaindenial: Laura Pausini non ha vinto l'Oscar ma è riuscita a vincere nella vita facendo quello che avremmo fatto tutto noi: le fo… -