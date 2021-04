Gasperini: «Se ci avessero invitati in Superlega non ci saremmo andati» (Di lunedì 26 aprile 2021) Lo dice ora che il progetto Superlega è tramontato, con l’orgoglio dell’Atalanta seconda in classifica: “Se pure ci avessero invitati, non ci saremmo andati”. Gian Piero Gasperini, anche se un po’ in ritardo, prende posizione netta contro la rivoluzione del calcio a numero chiuso. La sua Atalanta viene raccontata da tutti come l’esempio massimo di resistenza. “Qui abbiamo rischiato di andare tutti a casa. Noi abbiamo rischiato di non giocare più, stasera la partita poteva non contare nulla, così come quella contro la Roma. E tutto per preservare dodici società. Il calcio è sport seguito e amato in tutto il mondo, la speranza è di arrivare a giocare contro le grandi. Lunedì ero convinto che fosse finito tutto, era inutile coltivare sogni e sperare di rigiocare con Liverpool e Real ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) Lo dice ora che il progettoè tramontato, con l’orgoglio dell’Atalanta seconda in classifica: “Se pure ci, non ci”. Gian Piero, anche se un po’ in ritardo, prende posizione netta contro la rivoluzione del calcio a numero chiuso. La sua Atalanta viene raccontata da tutti come l’esempio massimo di resistenza. “Qui abbiamo rischiato di andare tutti a casa. Noi abbiamo rischiato di non giocare più, stasera la partita poteva non contare nulla, così come quella contro la Roma. E tutto per preservare dodici società. Il calcio è sport seguito e amato in tutto il mondo, la speranza è di arrivare a giocare contro le grandi. Lunedì ero convinto che fosse finito tutto, era inutile coltivare sogni e sperare di rigiocare con Liverpool e Real ...

