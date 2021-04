Fabrizio Moro attacca Vittorio Brumotti picchiato, “Impara a portare rispetto perché …”, il web gli si rivolta contro (Di lunedì 26 aprile 2021) Vittorio Brumotti, inviato del tg satirico di canale 5 Striscia la notizia è stato, ancora una volta, picchiato selvaggiamente dopo aver portato alla luce una situazione di spaccio in un quartiere romano. Dopo che Striscia ha reso nota l’aggressione e il pestaggio ai danni di Vittorio Brumotti in tantissimi gli hanno mostrato solidarietà e anche apprezzamenti per il lavoro, molto rischioso che fa provando a sanare piazze e quartieri invasi dallo spaccio di droga ma c’è anche chi gli si è scagliato contro come chef Rubio che gli ha detto “te ne hanno date anche poche, infame” e il cantautore Fabrizio Moro che gli ha scritto “Impara a portare rispetto”. Ma vediamo cosa è ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021), inviato del tg satirico di canale 5 Striscia la notizia è stato, ancora una volta,selvaggiamente dopo aver portato alla luce una situazione di spaccio in un quartiere romano. Dopo che Striscia ha reso nota l’aggressione e il pestaggio ai danni diin tantissimi gli hanno mostrato solidarietà e anche apprezzamenti per il lavoro, molto rischioso che fa provando a sanare piazze e quartieri invasi dallo spaccio di droga ma c’è anche chi gli si è scagliatocome chef Rubio che gli ha detto “te ne hanno date anche poche, infame” e il cantautoreche gli ha scritto “”. Ma vediamo cosa è ...

Advertising

sonikmusicnet : Ora in onda: Fabrizio Moro - Da una sola parte - hosotaka : Ermal Meta & Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente (Lyrics + Englis... - RADIOEFFEITALIA : Fabrizio Moro - L'eternita' (Il mio quartiere) [feat. Ultimo] - hosotaka : Ermal Meta, Fabrizio Moro - Non mi avete fatto niente (Sanremo 2018) - sparklewithme22 : @darthvejda -singola story anche se magari io ai messaggi suoi non rispondevo più e alla fine gli ho bloccato almen… -