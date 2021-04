Ex Ilva | Letta | ‘Pnrr più grande investimento sostenibilità mai fatto’

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Una delle prime uscite appena ci si potrà muovere liberamente, sarà a Taranto, sapendo che la presenza fisica in questi casi è fondamentale, per riprendere esattamente dove aveva lasciato Zingaretti, e lavorare nella prospettiva futura”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a radio Immagina. “Il Pnrr è il piùsullache si sia mai fatto in Italia e noi ne siamo fieri di essere parte di questa operazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Ilva Letta

La Lega, quindi, c'è ma 'basta chenon provochi continuamente, come sta facendo parlando di ... assorbirebbe l'acciaio dell'per quattro anni e darebbe 50 mila posti di lavoro'. Ma è anche il ...... assorbirebbe l'acciaio dell'per quattro anni e darebbe 50mila posti di lavoro'. Matteo ... Infine Salvini ha risposto a Enrico, che ieri gli ha consigliato di evitare di promuovere appelli ...Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Una delle prime uscite appena ci si potrà muovere liberamente, sarà a Taranto, sapendo che la presenza fisica in questi casi è fondamentale, per riprendere esattamente dov ...Vincenzo Dimastromatteo, secondo quanto si apprende, è il nuovo direttore dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dimastromatteo, che arriva da Arvedi, ha avuto in precedenza una lunga esperienza di 20 ...