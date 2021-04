Esclusiva: Inter, dialoghi per Silvestri. Proposto Radu in contropartita (Di lunedì 26 aprile 2021) L’Inter cerca un portiere a prescindere dalla situazione legata a Samir Handanovic che ha un contratto fino al 2022. Ieri ci sono stati dialoghi, dopo la partita contro il Verona, proprio per Marco Silvestri, classe 1991, che a fine stagione lascerà sicuramente l’Hellas avendo un contratto in scadenza a giugno 2022. L’Inter deve prendere un portiere: piace sempre Musso (anche alla Roma) che però ha una valutazione altissima. E Silvestri ha il gradimento del club per un rendimento fuori discussione, nelle ultime settimane è stato seguito anche da Lazio e Roma. L’Inter ha Proposto Radu, una contropartita che potrebbe avere il gradimento del Verona. Per ora sono tracce, ma significative. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) L’cerca un portiere a prescindere dalla situazione legata a Samir Handanovic che ha un contratto fino al 2022. Ieri ci sono stati, dopo la partita contro il Verona, proprio per Marco, classe 1991, che a fine stagione lascerà sicuramente l’Hellas avendo un contratto in scadenza a giugno 2022. L’deve prendere un portiere: piace sempre Musso (anche alla Roma) che però ha una valutazione altissima. Eha il gradimento del club per un rendimento fuori discussione, nelle ultime settimane è stato seguito anche da Lazio e Roma. L’ha, unache potrebbe avere il gradimento del Verona. Per ora sono tracce, ma significative. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da ...

