Due rate di mutuo pagate in ritardo | la casa finisce all’asta e è ora in vendita al quadruplo Il folle sistema italiano

"Non limitarti all'indignazione, con la tua firma puoi impedire all'ingiustizia di diventare legge". Con queste parole viene promossa una petizione per consentire alla famiglia Milesi di non abbandonare la propria abitazione e per contribuire a bloccare il ciclo di ingiustizie che continua perpetuarsi. Il sistema è sbagliato. Partiamo dall'inizio dei fatti. Questa è la storia di una famiglia di lavoratori/imprenditori del settore edile di Sorisole. Il padre della famiglia MIlesi negli anni '60 aveva costruito la casa, dove i due fratelli abitavano, che comprende due appartamenti e il magazzino con area esterna. La casa valeva 1 milione di euro. Ma quando i fratelli hanno perso liquidità perché un loro cliente non saldava loro un lavoro, la banca, a fronte di due rate del mutuo pagate in ritardo, la casa finisce all'asta e è ora in vendita al quadruplo.

