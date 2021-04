Draghi nel solco di De Gasperi. L’appello (e l’avvertimento) ai partiti sul Pnrr (Di lunedì 26 aprile 2021) Fosse stato seduto lì, tra quegli scranni, Alcide De Gasperi, forse, avrebbe applaudito. Perché a 66 anni dalla sua morte la lezione del grande statista trentino, artefice della ricostruzione italiana post-bellica, è ancora attuale. D’altronde di questo, di ricostruzione e rinascita, si parla in questi giorni. E di questo si è parlato questo pomeriggio, alla Camera, dove il premier Mario Draghi, a 48 ore dall’approvazione del Recovery Plan, ha illustrato il piano d’azione italiano nell’ambito del doppio passaggio parlamentare in vista dell’invio del pacchetto che vale 209 miliardi, a Bruxelles, prima del 30 aprile. Un appuntamento storico, che l’Italia non può fallire. Non deve. Ma perché il gioco riesca serve lo sforzo di tutti i partiti e il dialogo costante tra le tante, diverse, anime del governo dell’ex presidente della Bce. “La ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 aprile 2021) Fosse stato seduto lì, tra quegli scranni, Alcide De, forse, avrebbe applaudito. Perché a 66 anni dalla sua morte la lezione del grande statista trentino, artefice della ricostruzione italiana post-bellica, è ancora attuale. D’altronde di questo, di ricostruzione e rinascita, si parla in questi giorni. E di questo si è parlato questo pomeriggio, alla Camera, dove il premier Mario, a 48 ore dall’approvazione del Recovery Plan, ha illustrato il piano d’azione italiano nell’ambito del doppio passaggio parlamentare in vista dell’invio del pacchetto che vale 209 miliardi, a Bruxelles, prima del 30 aprile. Un appuntamento storico, che l’Italia non può fallire. Non deve. Ma perché il gioco riesca serve lo sforzo di tutti ie il dialogo costante tra le tante, diverse, anime del governo dell’ex presidente della Bce. “La ...

