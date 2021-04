Covid, Zaia “In Veneto due casi di variante indiana” (Di lunedì 26 aprile 2021) VENEZIA (ITALPRESS) – E' stata individuata, a Bassano, in Veneto la variante indiana del Coronavirus. Lo ha detto il governatore Luca Zaia nel corso del punto stampa. “Si tratta – ha detto – di due indiani, padre e figlia, con la variante indiana”. “Se arrivano vaccini – aggiunge – il mio obiettivo massimo sarebbe riuscire a vaccinare anche tutti gli ultracinquantenni prima dell'estate, questo potrebbe essere un bel l'obiettivo”. “C'è un plotone delle vaccinazioni, ne abbiamo già fatte un milione e mezzo, ciò vuol dire un terzo dei veneti più o meno”. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) VENEZIA (ITALPRESS) – E' stata individuata, a Bassano, inladel Coronavirus. Lo ha detto il governatore Lucanel corso del punto stampa. “Si tratta – ha detto – di due indiani, padre e figlia, con la”. “Se arrivano vaccini – aggiunge – il mio obiettivo massimo sarebbe riuscire a vaccinare anche tutti gli ultracinquantenni prima dell'estate, questo potrebbe essere un bel l'obiettivo”. “C'è un plotone delle vaccinazioni, ne abbiamo già fatte un milione e mezzo, ciò vuol dire un terzo dei veneti più o meno”. (ITALPRESS).

